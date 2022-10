LPI-GTH: Von Unbekanntem geschlagen

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Die Tür eines Briefkastens wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag an einem Mehrfamilienhaus in der Von-Hoff-Straße beschädigt. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 100 Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann, der melde sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0242432/2022. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

