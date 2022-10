LPI-GTH: Gullydeckel entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 47-Jähriger befuhr in der Freitagnacht, gegen 00.15 Uhr, mit seinem Toyota Pickup die Straße 'Johannistal', in Richtung Philipp-Kühner-Straße. Auf der Strecke kam der Toyota-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr sein Fahrzeug im Graben fest. Es entstand Sachschaden am Toyota in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der ...

mehr