LPI-GTH: Betrunkener Dacia-Fahrer

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Eine Unbekannte entwendete am Freitag, 30.09.2022, gegen 15.30 Uhr, in der Bahnhofstraße einen zweistelligen Bargeldbetrag bei einem 72-Jährigen. Die Frau half zuvor dem Geschädigten Einkäufe zu dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu bringen. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 150 bis 160 cm groß, schlank, braune Haut, braune mittellange Haare, braune Augen, sprach ...

