Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Audi-Fahrer verursacht Unfall

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 76-Jähriger befuhrt gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, mit seinem Audi die L 2119 in Richtung Steinbach. In einer Rechtskurve kam der Audi-Fahrer nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden 64-jährigen VW-Fahrer. Folgend stieß der 76-Jährige mit einer 59-jährigen Mazda-Fahrerin, ebenfalls seitlich, zusammen. Der Audi kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Mazda-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkw wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste bargen die Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von über 16.000 Euro. Die L 2119 war für 1,5 Stunden voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (mwi)

