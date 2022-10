Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Forstmaschine aufgebrochen

Luisenthal - Landkreis Gotha (ots)

Eine Spezialmaschine für Forstarbeiten wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in einem Waldstück bei Luisenthal durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Werkzeuge und Maschinen aus dem Inneren im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. An dem Forstfahrzeug entstand Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/78124 und Angabe der Bezugsnummer 0242275/2022 entgegen. (av)

