LPI-GTH: Raub

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Eine 78-Jährige kaufte gestern, gegen 11.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße 'Am Rotberg' ein. Der unbekannte Täter entwendete aus der Handtasche der Frau ein schwarzes Portemonnaie samt Zahlungskarten, Dokumenten und Bargeld im zweistelligen Bereich. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die Information zum Täter oder dem Verbleib der gestohlenen Geldbörse und deren ...

mehr