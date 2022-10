Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau bestiehlt älteren Mann - Zeugen gesucht

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Eine Unbekannte entwendete am Freitag, 30.09.2022, gegen 15.30 Uhr, in der Bahnhofstraße einen zweistelligen Bargeldbetrag bei einem 72-Jährigen. Die Frau half zuvor dem Geschädigten Einkäufe zu dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu bringen. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 150 bis 160 cm groß, schlank, braune Haut, braune mittellange Haare, braune Augen, sprach gebrochen deutsch. Zur Tatzeit befanden sich laut Zeugen Handwerker vor dem Eingangsbereich des Wohnblocks, die die flüchtende Täterin gesehen haben könnten. Die Polizei bittet diese oder weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 03691 261124 und der Bezugsnummer 0242281/2022 zu melden. (mwi)

