Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Toilettenhäuschen beschmiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auf einer Wand des Toilettenhäuschens in der Margarethenstraße/Neumarkt brachte ein noch unbekannter Täter vermutlich in den letzten Tagen ein großflächiges Graffito in der Farbe Schwarz auf. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0242265/2022 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell