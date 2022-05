Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen B314

Lkr. Konstanz) Hund springt ausfahrenden Auto und verursacht einen Unfall (22.05.2022)

Hilzingen B314 (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 314 gekommen, nachdem ein Hund aus einem fahrenden Auto gesprungen war. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin war auf der B 314 von Tengen in Richtung Binningen unterwegs. Auf der Rücksitzbank des Skodas saß ein Hund der Frau. Unmittelbar vor dem Ortseingang Binningen schaffte es der Mischling die linke Mitfahrertür des Autos während der Fahrt zu öffnen und aus dem Wagen auf die Gegenfahrbahn zu springen. Ein entgegenkommender 85-jähriger Daimler-Fahrer konnte dem Hund nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Tier zusammen. Der Mischling wurde durch den Zusammenstoß so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei schätzt den am Daimler entstandenen Schaden auf eine Höhe von wenigen hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell