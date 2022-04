Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Offenau: Vor Kontrolle geflüchtet und gegen Mauer geprallt

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nach einem Unfall am Dienstagabend bei Offenau dringend Zeugen. Polizeibeamte führten gegen 19.30 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 27 bei Offenau durch. Ein Jugendliche fuhr mit seinem offenbar technisch veränderten Roller in Richtung der Kontrollstelle. Dort ignorierte er die Anhaltesignale der Polizei und fuhr auf einen Beamten, der eine Kelle nach oben hielt, zu. Dieser musste ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 14-Jährige furh davon und konnte wenig später im Bereich der Holzstraße entdeckt werden. Dort versuchte der Roller-Fahrer einem quergestellten Streifenwagen zu umfahren, fuhr nach links über einen hohen Bordstein und kollidierte mit einer Mauer. Von dort prallte er gegen den stehenden Streifenwagen und fiel zu Boden. Dabei wurde er verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Roller, an dem Totalschaden entstand, wurde beschlagnahmt. Die Beschädigungen am Dienstfahrzeug werden auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zur Flucht des 14-jährigen Rollerfahrers oder zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Wüstenrot: Gefährdung durch Pkw-Lenkerin - Beteiligte gesucht

Das Polizeirevier Weinsberg sucht Personen, die am Montag in Wüstenrot durch eine Pkw-Fahrerin gefährdet wurden. Eine 48-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Löwensteiner Straße unterwegs. Dort soll sie beim Rückwärtsausparken vom Parkplatz einer Praxis einen Fußgänger gefährdet haben. Der große, ältere Herr musste einen schnellen Schritt zur Seite machen um einen Aufprall zu verhindern. Bei Herausfahren auf die Löwensteiner Straße wäre es beinahe zu einem Unfall mit einem heranfahrenden SUV gekommen. Dieser konnte nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Unfall verhindern. Als die Frau bei einem nahegelegenen Supermarkt kontrolliert wurde, konnte die Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Test ergab mehr als 3,5 Promille. Daher musste die Frau mit zur Blutentnahme kommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere Zeugen, der beschriebene Fußgänger und der Fahrer oder die Fahrerin des SUV werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

A6 / Heilbronn: Mit Wohnmobil nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Der unbekannte Fahrer eines Wohnmobils furh am Dienstagnachmittag nach einem Unfall auf der A6 bei Heilbronn einfach davon. Ein Sattelzugfahrer war gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Neckarsulm unterwegs, als ihn ein Wohnmobil auf dem mittleren Fahrstreifen im Baustellenbereich überholte. Aufgrund der Überbreite blieb dieser am Außenspiegel des Lasters hängen und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Das Wohnmobil hat deutsche Saisonkennzeichen und ist beige. Auf der rechten Seite befindet sich eine weiße Abbildung einer Stadt mit Brücke. Die Verkehrspolizei Weinsberg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Bad Friedrichshall: Diebstahl von Baumaterial

Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in Bad Friedrichshall Material im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter gelangten auf das Gelände "Am Stellwerk" und stahlen Ankerstäbe und Schlösser. Vermutlich kamen die Unbekannten bis vergangenen Dienstag mehrmals auf das Gelände und nahmen das Baumaterial mit. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder den Taten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Erlenbach: Zwei Verletzt nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Erlenbach wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Fahrerin eines Fiat war gegen 8.30 Uhr auf der Landesstraße 2126 von der Landesstraße 1011 kommend in Richtung Weißenhofstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung fuhr sie auf einen haltenden Seat auf. Die Fahrerin des Opel und der Fahrer des Seat wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro und der Fiat musste abgeschleppt werden.

A6 / Weinsberg: Pkw überschlagen - Fahrer weg

Ein unbekannter Pkw-Lenker überschlug sich am Dienstag mit seinem Pkw auf der A6 bei Weinsberg. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes gegen 24 Uhr von Weinsberg in Richtung der Anschlussstelle Bretzfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr auf dem Grünstreifen und überschlug sich. Der Fahrer entfernte sich dann auf nicht bekannte Weise vom Unfallort und beließ sein Auto auf dem Grünstreifen. Bei einer Suche nach dem Mann wurden mehrere Streifen und ein Hubschrauber eingesetzt. Er konnte bisher nicht angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und Aufenthaltsort des Mannes dauern an.

B 39 / Weinsberg: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall bei Weinsberg am Dienstagabend wurden zwei Personen schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr gemeinsam mit seiner ebenfalls 19-jährigen Beifahrer gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 39 von Heilbronn kommend. An der Abfahrt nach Weinsberg bog er in die Landesstraße 1101 ein. In der dortigen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn in Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte den BMW mit schweren Verletzungen verlassen, seiner Beifahrerin musste durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug geholfen werden. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

