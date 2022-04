Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht am Dienstag in Wertheim geben können. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Ried" beschädigte ein Unbekannter zwischen 11 Uhr und 12 Uhr einen geparkten Audi Q8. Vermutlich blieb der Fahrer beim Ausparken am Audi hängen und verursachte einen Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Weikersheim: Ohne Führerschein aber mit fremdem Fahrzeug und Drogen unterwegs

Ein 33-Jähriger wurde am Dienstagabend durch die Polizei festgenommen, nachdem er mit einem fremden Auto, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Weikersheim unterwegs war. Der Mann nahm den Nissan eines Bekannten und fuhr damit nach Schäftersheim, wo er nach einem Hinweis gegen 18.30 Uhr von der Polizei im Uferweg kontrolliert wurde. Dort stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Bei einer Durchsuchung wurden bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden, weshalb zunächst eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Unterkunft konnten weitere Drogen gefunden werden. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Zeugen, die den Nissan-Fahrer zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr zwischen Weikersheim und Schäftersheim sehen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

