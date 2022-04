Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Talheim: Vermisste gesucht und nach Fahndung gefunden

Mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei am Dienstag in und um Talheim nach einer 64-Jährigen. Die Frau hatte ihre Nichte gegen 8 Uhr in die Schule in Talheim gebracht und war nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt. Die 64-Jährige wohnte erst seit Kurzem in Talheim und hatte vermutlich aufgrund mangelnder Ortskenntnis den Heimweg nicht mehr gefunden. Die Frau wurde gegen 12.20 Uhr in Heilbronn-Sontheim von einer Streife angetroffen und konnte wohlbehalten nach Hause gebracht werden.

