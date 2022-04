POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: 70-Jähriger verletzt Polizeibeamten

Ohne auf die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten zu achten, durchfuhr ein 70-jähriger Nissan-Fahrer am Montagmorgen gegen 11 Uhr die Schillerstraße in Künzelsau. Der Beifahrer des Mannes hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt, weshalb der Autofahrer zuvor zum Anhalten aufgefordert worden war. Er setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Kurze Zeit später kehrte der Mann jedoch zurück, fotografierte die Beamtinnen und Beamten mit seinem Smartphone und begann diese zu beschimpfen. Als eine Personenkontrolle durchgeführt werden sollte, begann der 70-Jährige nach den Einsatzkräften zu schlagen, so dass er festgehalten und zu Boden gebracht werden musste. Da der Mann äußerst aggressiv war, wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Randalierer wurde kurzfristig zur Durchführung weiterer Maßnahmen in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Kupferzell: Herabfallende Eisplatte verursacht großen Schaden

Mindestens 8.000 Euro Schaden entstanden am VW Passat eines Mannes, der am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, hinter einem Sattelzug auf der Bundesstraße von Kupferzell in Richtung Schwäbisch Hall fuhr. Die Person am Steuer des Sattelzuges hatte es unterlassen, das Eis vom Dach seines Aufliegers zu entfernen. Während der Fahrt löste sich ein rund ein Quadratmeter großes Eisstück und flog auf den entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde am Kühlergrill, der Motorhaube und der Windschutzscheibe stark beschädigt. Der Sattelzugfahrer, der den Unfall vermutlich nicht mitbekommen hat, entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun Mithilfe der Zeugenangaben des Geschädigten herauszufinden, um wen es sich bei dem Unfallverursacher handelt.

Künzelsau-Nagelsberg: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ihr E-Bike suchte eine 21-Jährige am Freitagabend vergeblich. Das verschlossene Fahrrad wurde von einer unbekannten Person in Künzelsau-Nagelsberg entwendet. Die junge Frau hatte ihr Fahrrad im Wert von rund 3.000 Euro um 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße abgestellt und verschlossen. Als Sie gegen 20.30 Uhr zu dem Parkplatz zurückkerte, stellte sie fest, dass eine unbekannte Person ihr weißes Fahrrad der Marke Bulls gestohlen hatte. Zeugen, die die Tat beobachten, konnten oder Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirever Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

