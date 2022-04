POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Rasanter Fahrstil - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin eines schwarzen Toyota Lexus war am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 19 bei Gaisbach unterwegs und bedrängte eine Skoda-Lenkerin. Die 62-Jährige fuhr gegen acht Uhr von Kupferzell kommend in Fahrtrichtung Künzelsau, als sie in einer 70er-Zone den dicht auffahrenden Lexus bemerkte. Das Geschehen verlagerte sich weiter auf die Landesstraße in Richtung Gaisbach, bis der Lexus nach einer scharfen Rechtskurve in Kemmeten rasant an dem Skoda vorbeifuhr. Daraufhin überholte er am Ortsende einen weißen Pkw und nach Kemmeten in Fahrtrichtung Neufels ein weiteres Fahrzeug. Zeugen, denen der schwarze Lexus aufgefallen ist, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Schöntal: 85-Jähriger kommt von der Straße ab

In der Nacht zum Dienstag kam auf der Kreisstraße zwischen Oberkessach und Aschhausen ein 85 Jahre alter Mann mit seinem Pkw von der Straße ab. Aus unbekannten Gründen fuhr er nach links von der Fahrbahn und kam seitlich im Graben zum Stehen. Dabei beschädigte das Fahrzeug einen Leitpfosten. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Zweifllingen: Gestohlenes Fahrrad

Eine unbekannte Person entwendete am Montagnachmittag, zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr ein dunkelgraues Herrenrad an einem Friedhof in Pfahlbach. Ein 83-Jähriger hatte es auf einem Grünstreifen hinterlassen. Als er nach seinem Aufenthalt zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Hinweise zu der Tat werden von dem Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Künzelsau: Sachbeschädigung am Natur-Erlebnis-Pfad

Mehrere Stationen des Natur-Erlebnis-Pfads in Künzelsau wurden in der Zeit von Samstag, den 26.03. bis Dienstag, den 29.03.2022 von Unbekannten mit Graffitis besprüht. Der dadurch entstandene Schaden ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

