POL-KN: (VS-Villingen) Urkundenfälschung fliegt auf (25.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Eine Randaliererin hat am Montagabend gegen 23 Uhr die Polizei auf der Straße "In den Muslen" auf Trab gehalten. Zeugen meldeten eine Person, die aus einem oberen Stockwerk eines Hauses Flaschen warf. Die Polizei traf dort eine 31-jährige Frau an, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich nicht beruhigen ließ. Sie ...

