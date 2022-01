Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Tiermarkt

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (19.01.22), 19.15 Uhr, und Donnerstag (20.01.22), 08.15 Uhr, in einen Fachmarkt für Tierbedarf an der Nordwalder Straße, Ecke Biederlackstraße, eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schnitten die Unbekannten eine Plane auf, um auf das Gelände des Markts zu gelangen. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und kamen so ins Gebäude. Dort stahlen die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einem Tresor. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

