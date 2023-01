Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Aufbruch auf VG-Parkplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde in der Bezirksamtsstraße die Heckscheibe eines schwarzen Audi 4 eingeschlagen. Das Auto wurde augenscheinlich durchsucht, da eine der hinteren Türen offenstand. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. An der Parkplatzzufahrt wurde zudem eine Absperrkette beschädigt. Diesbezüglich ist ein Zusammenhang anzunehmen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

