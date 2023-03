Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Exhibitionist - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich des Riedlewalds ereignet hat, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich ein unbekannter Mann hinter einem Baum neben dem Radweg parallel zur Colsmanstraße versteckte und augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vollzog. Dabei soll er nur wenige Meter von Passanten gestanden haben, die offenbar nichts von dem Geschehen mitbekamen. Der Exhibitionist wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Den Angaben des Zeugen zufolge hatte er einen Oberlippenbart und war mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Der äußeren Erscheinung zufolge handelte es dabei um Arbeitskleidung, wie sie in Garten- oder Landschaftsbaubetrieben üblich ist. Die Person trug eine schwarze Strickmütze. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Langenargen

Mann im Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich 28 Jahre alter Mann, der am Montagnachmittag im Ludwig-Dürr-Weg negativ auffiel. Er soll lautstark herumgeschrien und einen Passanten mit einem Vespermesser bedroht haben. Da sich der Mann auch gegenüber den Polizisten nicht beruhigen ließ, sondern weiter aggressiv auf den Passanten zuging, setzten die Polizisten Pfefferspray gegen den 28-Jährigen ein und nahmen ihn vorläufig fest. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen zur Versorgung zunächst in ein Krankenhaus. Im Anschluss wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.

Tettnang

Fünfstelliger Sachschaden nach Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Schäferhofstraße entstand ein höherer Sachschaden von rund 13.000 Euro. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand hatte eine 40-jährige VW-Lenkerin einen von hinten nahenden VW Passat übersehen und kollidierte in der Folge mit dieser. Während am Polo der Unfallverursacherin etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Passat auf rund 8.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Oberteuringen

Unbekannte brechen Automaten auf

Nachdem sich zwei Unbekannte am frühen Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht an einem Automaten in der Maybachstraße in Hefigkofen zu schaffen gemacht haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Die Diebe erbeuteten bei ihrem Aufbruch unter anderem E-Zigaretten und Süßigkeiten sowie Getränke im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Frontalzusammenstoß in der Hauptstraße

Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße wurden am Dienstag gegen 13.30 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr die Bundesstraße 30 mit seinem VW Touran in Richtung Friedrichshafen und geriet im Bereich Reute aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. In der Folge prallte er wuchtig mit dem BMW eines entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. Ein 23 Jahre alter Radfahrer, der zur Unfallzeit auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war, kam aufgrund umherfliegender Trümmerteile zu Sturz und zog sich dabei ebenfalls leichte Blessuren zu. Während beide Autofahrer von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden, war beim Radfahrer keine medizinische Versorgung notwendig. Der Sachschaden, der bei dem Verkehrsunfall entstanden ist, beläuft sich am Wagen des Unfallverursachers auf etwa 20.000 Euro und am BMW auf rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Motorradfahrer stürzt bei Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer am Montag gegen 17 Uhr bei einem Unfall auf der L 200a zwischen Überlingen und Deisendorf zugezogen. Ein 53-jähriger Mercedes-Lenker hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt missachtet, woraufhin der 21 Jahre alte Lenker des Motorrades eine Vollbremsung einleiten musste. Dabei kam er mit seiner Maschine zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro, eine medizinische Versorgung des 21-Jährigen war nicht notwendig. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um besondere Vorsicht. Die Motorradsaison geht wieder los. Seien Sie aufmerksam und rechnen Sie auch mit Motorradfahrern, die über die lange Winterzeit eher selten auf den Straßen zu sehen waren.

