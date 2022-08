LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern, gegen 19.15 Uhr befuhr eine bis dahin unbekannte Person mit ihrem PKW den Tulpenweg in Sundhausen von Richtung Sportplatz in Richtung Inselsbergstraße während eine 25-Jährige sich zu Fuß in gleiche Richtung bewegte. Aus ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Infolge der Kollision kam die 25 Jahre alte Frau zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der ...

