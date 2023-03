Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Herresbach (ots)

Am Sonntag, 19.03.2023, um 09.28 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW an der Einmündung B 258/ B 412, Gemarkung 56729 Herresbach, informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B 258 vom Nürburgring kommend in Fahrtrichtung Mayen und beabsichtigte an der Einmündung B 258/ B 412 nach links auf die B 412 in Fahrtrichtung Kempenich abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW, welcher mit zwei Personen besetzt war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 25-jähige Fahrzeugführer und die 22-jährige Beifahrerin des anderen verkehrsunfallbeteiligten PKW leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Adenau.

