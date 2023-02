Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldkassette aus Stadtbibliothek entwendet

Kierspe (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 11:00 und 14:00 Uhr eine Geldkassette samt Inhalt aus der Stadtbibliothek im Gebäude der Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße gestohlen. Der Täter muss zum Diebstahl einen günstigen Moment genutzt haben, in welchem der Thekenbereich der Bibliothek unbesetzt war. Eine Mitarbeiterin stellte den Diebstahl fest und informierte die Polizei. In der Geldkassette war ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag enthalten. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell