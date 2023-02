POL-MK: Scheibe an Feuerwehrgerätehaus eingeschlagen

Altena (ots) - Bezug: Fahndung nach vermisster Person (08.02.2023 - 21:17) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5436746 Polizeibeamte konnten den Vermissten gegen 2.25 Uhr im Stadtgebiet Altena antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er leistete keinen Widerstand. Person und Fahrzeug wurden durchsucht. Schusswaffen wurden nicht aufgefunden. Angehörige hatten ihn am Abend vermisst gemeldet. Es lagen Anhaltspunkte dafür vor, dass er sich in einem psychischen ...

