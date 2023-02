Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisster angetroffen

Altena (ots)

Bezug: Fahndung nach vermisster Person (08.02.2023 - 21:17) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5436746

Polizeibeamte konnten den Vermissten gegen 2.25 Uhr im Stadtgebiet Altena antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er leistete keinen Widerstand. Person und Fahrzeug wurden durchsucht. Schusswaffen wurden nicht aufgefunden.

Angehörige hatten ihn am Abend vermisst gemeldet. Es lagen Anhaltspunkte dafür vor, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Auch eine Bewaffnung mit einer Schusswaffe konnte nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht fahndeten Polizeibeamte kreisweit nach dem Vermissten. Gegen kurz vor 20 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den PKW des Mannes im Bereich "In der Läger" in Iserlohn. Trotz Anhaltezeichen flüchtete er mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kesbern. Diesbezüglich wurden Ermittlungen wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Als der Sichtkontakt verloren ging, unterstützte auch ein Polizeihubschrauber die Fahndung im Grenzbereich Iserlohn / Hemer / Altena.

In der Nacht durchsuchten Polizeibeamte mit einem Sprengstoff-Spürhund die Wohnanschrift des Mannes. Sie fanden mehrere Lang- und Kurzwaffen, für die der Gesuchte aktuell eine gültige Waffenerlaubnis besitzt. Sie wurden im Hinblick auf die Gesamtumstände zwecks Prüfung der Geeignetheit zum Besitz und Führen von Schusswaffen sichergestellt.

Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 54-Jährige seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Das Ordnungsamt und ein Arzt wurden hinzugezogen, um eine Einweisung nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz zu prüfen. (dill)

