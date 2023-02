Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Weltkriegsbombe entdeckt

NACHTRAGSMELDUNG

Rastatt (ots)

Hinweis:

Für Pressevertreter wurde am Landratsamt, Am Schlossplatz 5 in Rastatt, eine mobile Pressestelle eingerichtet.

/ya

Ursprungsmeldung vom 03.02.2023, 14.15 Uhr

Rastatt - Weltkriegsbombe entdeckt

Nachdem ein Baggerführer im Rahmen von Grabungen am heutigen Freitagmorgen im Bereich der Hans-Thoma-Straße eine alte Weltkriegsbombe entdeckt hat, finden aktuell umfangreiche Maßnahmen rund um den Fundort statt. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben den rund 250 Kilogramm schweren Sprengkörper in der Zwischenzeit begutachtet.

In diesem Zusammenhang werden rund um den Fundort diverse Absperrungen eingerichtet. Auf der nahegelegenen Bahnstrecke wurde der Verkehr bereits gestoppt.

Mitarbeiter der Stadt Rastatt haben in der Festhalle Förch eine Sammelstelle für Betroffene eingerichtet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell