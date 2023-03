POL-PDMY: Abschlussmeldung zu LKW-Unfall mit längerer Vollsperrung auf der B 262 bei Mayen

Ulmen, B259 (ots) - Am Samstag, 18.02.2023, gegen 18:20 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Kleintransporter auf den Grünstreifen der B259 Fahrtrichtung Auderath und kippte auf die Seite. Der 36 Jahre alte Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Fahrer gab an, dass er einem Fahrzeug, vermutlich grauer Golf, ausgewichen sei. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Cochem zu wenden. Die ...

