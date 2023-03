Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 262 - 43-jähriger Fahrer leicht verletzt

B 262 zwischen Mayen und Mendig (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der 43-jährige Fahrer eines mit Weinflaschen beladenen Lastzuges aus Unachtsamkeit auf der einspurigen Strecke kurz hinter der Anschlussstelle Mayen-Hausen in Richtung Mendig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst geriet der Anhänger gegen die Fahrbahn-Mitteltrennung, anschließend geriet der Lastzug gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke und kippte um. Die komplette Ladung wurde unbrauchbar beschädigt/zerstört. Mehrere hundert Liter Kraftstoff gelangten auf die Fahrbahn und ins angrenzende Erdreich. Die Bundesstraße 262 musste zwischen den Anschlussstellen Mayen-Hausen und Kottenheim ab 05.20 h komplett gesperrt werden. Die aufwendige Bergung des Aufliegers sowie der Zugmaschine ist zwischenzeitlich gelungen. Die notwendige Fahrbahnreinigung sowie der Aushub des kontaminierten Erdreichs dauern immer noch an. Die Sperrung der Bundesstraße 262 kann voraussichtlich erst am späten Nachmittag aufgehoben werden.

