Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nötigung im Straßenverkehr am 17.03.2023 auf der B 256 zwischen Kruft und Mendig - Zeugenaufruf

Mendig (ots)

Am Freitag, den 17.03.2023, gegen 19:30 Uhr, fiel ein schwarzer Audi A6 Avant mit NR-Kennzeichen auf der B 256 zwischen Kruft und Mendig durch rücksichtslose Fahrweise auf. Der Audi fuhr auf dem Streckenabschnitt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mendig. Ein vorausfahrender PKW wurde durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe genötigt. In Höhe des Industriegebietes Mendig (Ernst-Abbe-Straße) wurde durch den Audi trotz durchgezogener Linie und zusätzlich durch Verkehrszeichen angeordnetem Überholverbot verbotswidrig überholt. Nach dem Überholen eines PKW wurde dieser durch den Audi nach dem Einscheren ausgebremst und zu einer Vollbremsung gezwungen. Ein nachfolgender dunkler Lieferwagen/Transporter musste durch das Bremsmanöver kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Der Audi setzte seines Fahrt nach dem Passieren der Ampelkreuzung am Flugplatz Mendig in Richtung Mayen fort.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Insassen des dunklen Lieferwagens, werden gebeten, sich unter Tel. 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

