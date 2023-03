POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der B262 zwischen Mayen und der BAB 48

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am 11.03.2023 wurde in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr ein weiß-silbernes Herren-E-Bike entwendet. Das Fahrrad stand zum Tatzeitpunkt neben dem Intersport in Ahrweiler und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise zum Täter werden an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Pressestelle Telefon: 02641-9740 ...

