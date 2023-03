Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der PI Remagen für das Wochenende 10.03.2023 - 12.03.2023

Remagen (ots)

Verkehrsunfallflucht in Sinzig - Bad Bodendorf

Am Morgen des 10.03.2023 kam es im Ahrweg, in Sinzig-Bad Bodendorf, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierte die Unfallverursacherin im Vorbeifahren einen dort parkenden dunklen Kleinwagen und erschien im Anschluss persönlich bei der Polizei Remagen. Das Kennzeichen des anderen unfallbeteiligten PKWs war der Unfallverursacherin jedoch nicht bekannt. Es musste festgestellt werden, dass sich der beschädigte PKW in der Zwischenzeit entfernt hatte. Es wird nun nach dem Fahrer/Halter des beschädigten PKWs gesucht. Der Schaden müsste sich vermutlich am vorderen Kotflügel der Fahrerseite, auf einer Höhe von 55-69 cm, befinden.

Sachbeschädigung an PKW in Bad Breisig

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an einem parkenden PKW alle vier Reifen zerstochen. Im genannten Tatzeitraum stand der PKW in der Grabenstraße, in Bad Breisig. Die Polizei Remagen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können.

E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln auf B9

Am 11.03.2023, gegen 10:10 Uhr, wurde der hiesigen Wache ein Schlangenlinien fahrender E-Scooter Fahrer mitgeteilt, der die B 9 im Bereich Remagen-Oberwinter befahren würde. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme konnte der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte auf einen zeitnahen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell