Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrrad einer 82jährigen Frau während des Einkaufs entwendet

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wilhelmstraße (ots)

Am 11.03.2023 stellte eine 82jährige Bewohnerin aus Ahrweiler ihr schwarzes Damenrad gegen 09:15 Uhr am ALDI-Markt in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wilhelmstraße, rechts neben dem Eingang ab, um dort einzukaufen. Als sie gegen 09:30 Uhr ihren Einkauf beendet hatte, war das Fahrrad weg. Das Fahrrad selbst hat hinten eine Holzkiste, die mit Spanngurten am Gepäckträger befestigt ist. Vorne befindet sich ein Fahrradkorb.

Hinweise zum Diebstahl oder auch des Täters werden an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell