Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Verkehrsunfall auf der B262

Mayen (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 43 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Unkel mit seinem PKW die B262 von Mayen kommend in Richtung der Anschlussstelle BAB 48. Dort kommt er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem dortigen Erdwall. Dadurch überschlägt sich das Fahrzeug und kommt schlussendlich wieder auf den Rädern quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wird durch den Unfall verletzt, jedoch nicht wie zunächst gemeldet im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die B262 zum Zwecke der Unfallaufnahme und den Räumungsarbeiten für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Mayen der Rettungsdienst, die Feuerwehr Mayen, die Straßenmeisterei und ein ortsansässiges Abschleppunternehmen.

