Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr/Zeugenaufruf

Busenberg (ots)

Am Donnerstag, 17.11.2022, kurz nach 17.00 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem weißen PKW Ford Fiesta die Bundesstraße 427 aus Richtung Busenberg kommend in Richtung Dahn-Reichenbach. In einer Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrspur ein bislang unbekannter PKW entgegen und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des Ford Fiesta, so dass dieser stark beschädigt wurde. Das entgegenkommende und bislang unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne den erforderlichen Feststellungen nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell