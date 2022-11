Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Gersbacher Straße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand in der Gersbacher Straße, Höhe des Anwesens 32, geparkten schwarzen Audi Q5. Nach der Kollision entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite des Q 5 zu kümmern. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

