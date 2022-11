POL-PDPS: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Zweibrücken (ots) - Am Dienstagmorgen, 15.11.2022, gegen 03.30 Uhr, wurde in der Vogesenstraße in Rimschweiler eine Anwohnerin durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Bei genauerem Hinhören konnte die Dame feststellen, dass sich offenkundig jemand an der Kellertür, welche zum Garten hinausführt, zu schaffen machte. Zudem waren Stimmen wahrzunehmen. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte die Frau drei Personen erkennen, die sich jedoch fluchtartig in ...

