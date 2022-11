Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pfefferspray versprüht und Mitschüler verletzt

Contwig (ots)

Am Mittwoch, 15.11.2022, gegen 10:00 Uhr, kam es an der IGS in Contwig zu einem Vorfall, bei dem Schülerinnen und Schüler, im Alter von 12-14 Jahren, durch Pfefferspray verletzt wurden. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Schülerinnen, der bereits einige Tage zurückliegt. Eines der Mädchen besorgte sich daraufhin Tierabwehrspray auf Pfefferbasis und versprühte selbiges in der Sporthalle der IGS, um offenkundig die Wirkung zu "erproben". Daraufhin klagten insgesamt 16 Mitschülerinnen und Mitschüler über Hautreizungen, Augenbrennen und Atemnot. Ein Schüler musste im Krankenhaus Zweibrücken ambulant versorgt werden. Die 13jährige Verursacherin gab sich sogleich als Täterin zu erkennen, und war sichtlich schockiert über die Folgen ihrer Tat. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.|pizw

