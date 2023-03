Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Mayen (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023 gegen 08.25 Uhr, ereignete sich in der Koblenzer Straße in Mayen eine Verkehrsunfallflucht. An einem Fußgängerüberweg, Höhe der Hausnummer 93, wollte ein Fußgänger die Straße überqueren. Ein PKW Fahrer machte eine Vollbremsung an dem dortigen Fußgängerüberweg, um dem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der nachfolgende PKW konnte durch das Einleiten einer Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem vor ihm befindlichen PKW vermeiden. Eine weitere dahinter befindliche PKW-Fahrerin konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision nicht vermeiden und fuhr in der Folge auf den vor ihr befindlichen PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der PKW, welcher den Fußgänger den Fußgängerüberweg überqueren ließ, setzte daraufhin seine Fahrt unbeirrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich Zeugenangaben zufolge um eine silberfarbene Mercedes C-Klasse mit auffälligem Heckspoiler handeln. Zeugen, insbesondere der Fußgänger, als auch der Fahrzeugführer des benannten Mercedes werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen (02651-801-0)zu melden.

