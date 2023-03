Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Mayen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023, in der Zeit von 12.10 Uhr und 12.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Mayen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stellte der Mitteiler an seinem PKW, roter Suzuki Vitara, gegen 12.30 Uhr einen frischen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Dieser dürfte von einem Fahrzeug stammen, welches ebenfalls in unmittelbarer Nähe des PKW des Mitteilers geparkt hatte. Vermutlich dürfte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug, aufgrund der Schadenshöhe, um einen Lieferwagen/Transporter handeln. Der geparkte PKW des Mitteilers befand sich zu diesem Zeitpunkt gegenüber der dortigen Apotheke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02651-801-0 bei der Polizei Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell