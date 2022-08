POL-PDLD: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Bellheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstag im Zeitraum von 18 - 19 Uhr einen in der Zeiskamer Straße in Bellheim am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im Anschluss setzte der Fahrer die Fahrt ohne Weiteres fort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. ...

