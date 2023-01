Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sonnenstudio

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in ein Sonnenstudio an der Detmolder Straße haben die Täter in der Nacht zu Montag, 23.01.2022, einen Tresor entwendet.

Laut bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter gegen 01.25 Uhr in das zwischen An der Weberei und Bleichstraße gelegene Gebäude ein. Sie öffneten Schränke und entdeckten einen unbefestigten Möbeltresor. Die Einbrecher stahlen den Safe und flüchteten durch ein Fenster an der Rückseite. Zur weiteren Flucht kletterten sie über einen Zaun und entfernten sich über eine Wiese in nördliche Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell