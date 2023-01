Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder Einbrüche in Gartenlauben

Paderborn (ots)

(mb) Auch in der letzten Woche wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen angezeigt. 17 Strafanzeigen haben die Beamten aufgenommen.

Am Freitag meldeten sich Laubenbesitzer aus den Anlagen am Querweg und der Wollmarktstraße. In den meisten Fällen hatten der oder die Täter Sachschäden an Türen oder Fenstern hinterlassen. Selten machten die Täter Beute. Vereinzelt wurden Werkzeug oder Akkugeräte entwendet. Von Samstag auf Sonntag waren Gartenhäuser in der Kleingartenanlage an der Riemekestraße Ziel der Einbrecher. Auch hier hatten sie es auf Werkzeug abgesehen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den Gartenanlagen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell