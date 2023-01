Polizei Paderborn

POL-PB: Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) In ein Lokal an der Bielefelder Straße ist am Mittwoch eingebrochen worden.

Die in Höhe Sennebahnhof gelegene Gaststätte schloss in der Nacht gegen 01.30 Uhr. Mittags stellte der Betreiber den Einbruch fest. Der oder die Täter hatten Seitenteile eines vor dem Eingang stehenden Zeltes eingehängt und dann verdeckt die Eingangstür aufgebrochen. Im Lokal gingen sie zwei Spielautomaten an und öffneten deren Geldfächer gewaltsam. Mit dem erbeuteten Bargeld entkamen die Einbrecher unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

