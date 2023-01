POL-PB: Holzdiebstahl aus Scheune - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mb) Nach den Einbrüchen in der Kleingartenanlage an der Glogauer Straße vom letzten Wochenende (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5417407) sind in der Nacht zu Dienstag Gartenlauben an der Wollmarkstraße angegangen worden. Am Dienstagmorgen entdeckten Inhaber von Gartenlauben die ersten Einbrüche in der zwischen Wollmarktstraße, Frankfurter Weg und der Bahnstrecke ...

