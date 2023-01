Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut Einbruchserie in Gartenlauben

Paderborn (ots)

(mb) Nach den Einbrüchen in der Kleingartenanlage an der Glogauer Straße vom letzten Wochenende (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5417407) sind in der Nacht zu Dienstag Gartenlauben an der Wollmarkstraße angegangen worden.

Am Dienstagmorgen entdeckten Inhaber von Gartenlauben die ersten Einbrüche in der zwischen Wollmarktstraße, Frankfurter Weg und der Bahnstrecke gelegenen Kleingartenanlage. Im Laufe des Tages nahm die Polizei 13 Strafanzeigen wegen Einbrüchen und Sachbeschädigungen auf. Der oder die Täter hatten bereits am letzten Wochenende einen Zaun zum Kleingartengelände aufgeschnitten und waren in zwei Lauben eingedrungen. Das Loch war geflickt worden und in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut geöffnet worden. Bis auf eine Kamera ist bislang kein Diebesgut bekannt geworden. Allerdings hatten die Täter rund 2.000 Euro Sachschäden an Türen, Fenstern und Schlössern hinterlassen. Viel Lauben waren durchwühlt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell