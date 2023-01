POL-PB: Autofahrerin nach Unfall mit Radlerin gesucht

Paderborn (ots) - (mb) In der Kleingartenanlage an der Glogauer Straße sind am Wochenende mehrere Einbrüche verübt worden. Von Samstagabend auf Sonntagmittag drangen der oder die Täter gewaltsam in das Vereinsheim sowie mindestens vier Gartenlauben ein. Die Tatorte wurden nach Wertsachen durchwühlt. Soweit bislang bekannt entwendeten die Einbrecher Maschinen und Werkzeuge wie eine Kettensäge und mehrere Akkugeräte. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen ...

