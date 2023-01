Polizei Paderborn

POL-PB: Straßenraub in Paderborn am frühen Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Sonntag, 15.01.2023, 03:13 Uhr

33098 Paderborn, Kilianstraße, Höhe Haus Nr. 34

Der 23jährige Geschädigte befand sich auf dem Nachhauseweg von einer Party und ging auf der Kilianstraße stadteinwärts. In Höhe des Hauses Nr. 34 wurde er von hinten von einer Person angesprochen und auf die Schulter getippt. Als er sich umdrehte, erkannte er zwei männliche Personen und erhielt sofort einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend wurde auf ihn eingetreten, so dass er in ein Gebüsch stürzte. Hier wurde er festgehalten und die Täter forderten "Schmuck, Bargeld, Portemonnaie und Handy". Dem Geschädigten wurden eine Casio Armbanduhr vom Handgelenk und eine Goldkette vom Hals gerissen. Weiterhin wurde das Portemonnaie aus der vorderen Hosentasche geraubt. Die Täter flüchteten nach der Tat über die Winfriedstraße in Rtg. Husener Straße. Die Täter können vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: 1.Täter: ca. 18 Jahre alt, 170 bis 175cm groß, schlank, schwarze Haare, dunkle Oberbekleidung, Kapuze aufgesetzt 2. Täter: ca. 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175cm groß, etwas dicker als der andere Täter, schwarze Haare, Vollbart, dunkle Überbekleidung und Kapuze aufgesetzt. Beide Täter sprachen Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt im Bereich des Tatorts zwei so beschriebene Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

