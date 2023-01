Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer am frühen Samstagmorgen in Paderborn

33100 Paderborn (ots)

Samstag, 14.01.2023, 01:20 Uhr

33100 Paderborn, Auf der Lieth

Ein 64jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Geh-Radweg an der Straße Auf der Lieth aus Richtung Driburger Straße kommend in Rtg. Borgentreicher Weg. Im Verlauf der Fahrt kam der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Da er keinen Helm trug, zog er sich zwei blutende Platzwunden am Kopf zu. Ein Zeuge des Geschehens gab an, dass der Radfahrer zuvor in starken Schlangenlinien gefahren sei. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der Radfahrer stationär im Krankenhaus bleiben, er ist schwer verletzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell