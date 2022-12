POL-HRO: Onlinebetrüger erbeutet fünfstelligen Geldbetrag

Rostock (ots) - Nachdem verschiedene Rostocker Firmen von Einbrechern heimgesucht wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die bislang unbekannten Täter hatten sich in den vergangenen Tagen zunächst jeweils gewaltsam Zutritt in die Firmenhallen und -container verschafft und durchsuchten die dort befindlichen Büro- und Lagerräume. In den frühen Morgenstunden des ...

mehr