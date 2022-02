Polizei Bochum

POL-BO: Richtfest: Die neue Polizeiwache in Herne nimmt Gestalt an

Herne (ots)

Alles läuft nach Plan: Der Bau der neuen Polizeiwache in Herne geht mit großen Schritten voran. So fand am Mittwoch, 9. Februar, das Richtfest des Gebäudes statt. Unter den geladenen Gästen des Bauträgers Joachim Heda von der Sideka GmbH befanden sich neben Vertretern des Polizeipräsidiums Bochum Innenminister Herbert Reul auch Mitglieder des Land- und Bundestags sowie der OB der Stadt Herne, Dr. Dudda.

Die neue Polizeiwache an der Cranger Straße in Herne sei mehr als nur eine Dienststelle, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul: "Wer wie die Polizistinnen und Polizisten rund um die Uhr Dienst macht, benötigt professionelle Arbeitsräume aber auch Räume zum Austausch, um über das Erlebte sprechen zu können. Wie gefährlich der Polizeiberuf ist, haben uns die Morde in Rheinland-Pfalz traurig vor Augen geführt. Bestmögliche Arbeitsbedingungen und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, das ist unsere gesellschaftliche und politische Verantwortung."

Mit der neuen Polizeiwache entsteht ein zeitgemäßes Gebäude, das die Professionalität und eine moderne Polizei repräsentieren soll. Polizeipräsident Lukat lobte den schnellen Fortschritt der Bauarbeiten nach nur 551 Tagen seit Vertragsunterzeichnung. Weiter betonte er, dass "es sich nicht um einen Bau zum Eigenzweck handelt". Vielmehr würden sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Polizeibeamtinnen und -beamten hiervon profitieren. Zu einer modernen Polizeiwache gehöre eine moderne Infrastruktur, welche dem Wandel der Zeit und Technik gerecht wird und auch zukünftig professionelles Arbeiten gewährleistet.

Neben Polizeipräsident Jörg Lukat freute sich auch der Herner Inspektionsleiter, Polizeioberrat Felix Horn, über "seine" neue Polizeiinspektion. "Eine Polizeiwache zu bauen, bedeutet für Kolleginnen und Kollegen auch ein Stück Heimat zu bauen."

Als Repräsentant der Stadt Herne nahm Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda an dem Richtfest teil und freute sich über die Qualität des Gebäudes und das "neue tolle Quartier". Er findet: "Herne soll zukunftssicher, schick und schön sein." Weiterhin bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Herne und der Polizei: "Die Polizei in Herne ist sehr erfolgreich und die neue Wache wird diesen Erfolg weiterschreiben. Die Polizei wird von unserer Stadtgesellschaft vollständig getragen und unterstützt", sagte Dr. Dudda. Seine Rede beendete er mit den Worten: "Dieses Gebäude wird mehr als nur eine Dienststelle - es wird ein Anlaufpunkt für unsere Bürgerinnen und Bürger".

Im Anschluss an die vielen positiven Worte der Redner begaben sich die Gäste zum traditionellen Richtspruch nach draußen. Eine kleine Führung durch den Rohbau im Anschluss ließ bereits heute erahnen, wie die neue Wache künftig aussehen wird. Innenminister Reul: "Ich freue mich über dieses Richtfest, noch mehr freue ich mich jedoch auf die Einweihung".

Auch wenn es bis dahin noch einige Monate dauern wird, so viel ist sicher: Die Herner Bürgerinnen und Bürger aber auch die Herner Polizeibeamtinnen und -beamten können sich auf ihre neue Herner Polizeiwache freuen.

