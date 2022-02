Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Kleinwagens

Witten (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens; er soll sich nach einem Unfall im Wittener Stadtzentrum unerlaubt entfernt haben.

Der Vorfall hat sich am Mittwoch, 9. Februar, an der Ecke Breite Straße/Wideystraße zugetragen. Ein 40-jähriger Fußgänger aus Witten überquerte dort um kurz nach 6 Uhr die Wideystraße. Dabei wurde er von dem schwarzen Kleinwagen erfasst, der von der Breiten Straße aus abbog. Der Fahrer stieg kurz aus, setzte dann jedoch seine Fahrt in Richtung Sprockhöveler Straße fort, ohne sich um den leichtverletzten Wittener zu kümmern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Wittener in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Das Verkehrskommissariat bittet nun den Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

