POL-LWL: Polizei stellte Führerschein nach Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn sicher

Plau am See (ots) - In der Nacht zum Freitag wurden gleich zwei Autos in Plau am See gestohlen. So entwendeten unbekannte Täter zwischen 20:30 Uhr und 6.15 Uhr in der Straße "Weidensoll" einen schwarzen PKW VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen LBZ-AM 679. Ein weiteres Fahrzeug, hierbei handelt es sich um einen weißen Kleintransporter Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen LUP-DO 77, wurde zwischen 01.00 Uhr und ...

